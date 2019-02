Bisher kaum Details bekannt Dokumentation über Chris Cornell in der Mache

Erst im vergangenen Januar wurde ein Tribute-Konzert zu Ehren Cornells veranstaltet, bei dem zahlreiche hochkarätige Stars und Bands auftraten, darunter die Foo Fighters, Metallica, Josh Homme (45) von Queens of the Stone Age und Miley Cyrus (26). Cornell wurde als Frontmann der Bands Audioslave, Temple of the Dog und Soundgarden ("Black Hole Sun") bekannt. Der Musiker beging am 18. Mai 2017 Selbstmord.