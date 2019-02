Noch bis März 2020 können Fans das Leben und Lieben der Bewohner der "Lindenstraße" schauen. Dann wird die TV-Produktion eingestellt. Der Neue in der Serie wurde 1976 in München geboren und wuchs in Falkenstein auf. Er darf in seiner Rolle Johannes Diestl Bairisch sprechen. "Ich lebe schon seit über 20 Jahren in Berlin – aber das verlernt man nicht", sagt er. Er spielte unter anderem in "Sturm der Liebe" und in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Haustausch mit Hindernissen" mit.