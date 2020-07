München - Die Regierung von Oberbayern hat am Dienstag den zweiten Abschnitt der U5-Verlängerung nach Pasing zwischen den künftigen U-Bahnhöfen Willibaldstraße und Am Knie genehmigt. Die Neubautrasse verläuft von der Gotthardstraße unter der städtischen Kleingartenanlage an der Fischer-von-Erlach-Straße, weiter zwischen dem Gelände des Eis- und Funsportzentrums West und dem Westbad stadtauswärts bis zum neuen U-Bahnhof Am Knie. Der entsteht zwischen der Agnes-Bernauer- und der Landsberger Straße.