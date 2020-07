München - Der Wirt der Gaststätte "Der Pschorr" am Viktualienmarkt ist frustriert. Bis zu 70 Prozent Umsatzeinbußen muss Jürgen Lochbihler kompensieren, wie so viele seiner Kollegen. Der Schaden ist enorm. Das müsste gemäß Lochbihler aber gar nicht so sein.