Bis zu 60 Minuten lange Videos Instagram startet mit neuer Videoplattform Angriff auf YouTube

Instagram will in Zukunft voll auf Bewegtbild setzten. Am gestrigen Mittwoch präsentierte die Facebook-Tochter ihre neue Videoplattform IGTV, kurz für Instagram TV. Damit will Instagram offenbar YouTube Konkurrenz machen. Nutzer haben dort die Möglichkeit, Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten hochzuladen.