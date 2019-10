Kreuzfahrtschiff-Achterbahn auf Festland

Um die Montage- und Inbetriebnahmezeit an Deck des Kreuzfahrtschiffs später so gering wie möglich zu halten, muss die Achterbahn aber einmal auf dem Festland aufgebaut sein. So können die Ingenieure die genauen Fußpunkt-Koordinaten jeder einzelnen Stütze erfassen und an die Werft in Finnland weiterleiten.