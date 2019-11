Bis Weihnachten will er durch sein Alles ganz anders! Boris Becker über die neuen Insolvenz-Auflagen

Verfahren "bis Weihnachten" beendet?

Was er im nächsten Tweet schreibt, überrascht dann aber doch ein wenig, denn offenbar sieht er das Ende des Insolvenzverfahrens schon bald gekommen. "Fakt ist aber auch: Es hat sich nichts geändert an der Tatsache, dass ich Hauptgläubiger (Bank) komplett befriedigt habe (full/final settlement) und ich guter Dinge bin, die Schuld an die restlichen Gläubiger (sechsstellig) bis Weihnachten zu begleichen! Das wäre das Ende meines Insolvenz Verfahrens." In einem dritten Tweet erklärte er, dass er sich auf ein "Exklusiv Interview mit einem deutschen Medienorgan" freue, "wo ich etwas mehr Platz habe für Frage/Antwort als bei Twitter ( es gibt mittlerweile Staatsoberhäupter, die nur über die sozialen Netzwerke kommunizieren), vielleicht bin ich immer noch ,oldfashioned'."