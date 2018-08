Bis Samstag geöffnet Gamescom 2018: Das erwartet Besucher auf der Mega-Messe

Rund 1.000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern zeigen bis Samstag kommende Woche Spiele und Gaming-Hardware. Bis zu 500.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Und das mit der Besucherzahl könnte auch klappen, sind doch viele Tickets bereits ausverkauft. Nur für Mittwoch und Donnerstag sind derzeit noch Tageskarten erhältlich - sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse. Für Privatbesucher sind die Hallen am Mittwoch und Donnerstag ab 10:00 Uhr geöffnet und am Freitag und Samstag schon ab 09:00 Uhr.