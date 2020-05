Wirt kritisiert Dehoga-Präsidentin Inselkammer

Zuvor hatte bereits Christian Lehner seinem Unmut öffentlich Luft gemacht. Besonders ärgere er sich über die Aussagen von Angela Inselkammer, Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). In einem Interview habe sie gesagt, dass die Hälfte der Wirte schon wieder bei einer Auslastung von 80 Prozent seien, schrieb er in einer Mitteilung. "Sorry, das ist bodenlos und albern." Fünf Prozent Auslastung sei der Durchschnitt. "Tagesumsätze in der Höhe des normalen Wechselgeldbedarfs sind traurige Realität", so Lehner.