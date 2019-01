Bis Mai wird die neue Staffel gedreht "Babylon Berlin": Agentur verrät neue Details zur 3. Staffel

Worauf muss sich die Hauptfigur Gereon Rath (Volker Bruch) also einstellen? Waisenkinder, Einbeinige, Frauen in Gefängnissen und romantische Küsse - klingt nach einiger Action für den vom Krieg gezeichneten Ermittler. Bisher bekannt zur dritten Staffel ist, dass die Handlung zehn Monate nach den Ereignissen der Staffeln eins und zwei stattfinden soll. Gereon Rath muss dort an einem Filmset ermitteln, an dem eine Schauspielerin von einem Scheinwerfer erschlagen wurde. War es ein Unfall - oder doch Mord?

Darum geht es in "Babylon Berlin"

Schauplatz ist Berlin, im Jahr 1929. Die Metropole befindet sich mitten in den 20er-Jahren im Umbruch: Kultur, Politik, Ökonomie und Unterwelt sind in Aufruhr. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit stehen dem luxuriösen Nachtleben und Exzessen gegenüber. Mitten drin: Der junge Kommissar Gereon Rath, der von Köln nach Berlin versetzt wird, um einen Erpressungsfall zu lösen. Doch schon bald weitet sich der simple Fall zu einem handfesten Skandal um Drogen, Politik, Mord und Extremismus aus.

Bis die neuen Folgen der Erfolgsserie, die unter anderem einen Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis abstauben konnte, zu sehen sein werden, ist allerdings noch Geduld gefragt. Ende 2019 wird die dritte Staffel von "Babylon Berlin" zuerst auf dem Bezahlsender Sky anlaufen, ehe sie im Herbst 2020 auch ins deutsche Free-TV (Das Erste) kommt.