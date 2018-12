München - Die Polizei musste am Montag zu einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in ein Hochhaus in Oberföhring anrücken. Ein 30-Jähriger hatte dort den Freund seiner Schwester besucht, um mit ihm über deren Schulden zu sprechen. Doch offenbar wollte er nicht nur reden, denn für das Gespräch hatte er sich auf dem Weg zur Wohnung gegen 22 Uhr an der Tankstelle ein Tierabwehrspray gekauft.