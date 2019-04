Reisende meldeten am S-Bahnhaltepunkt Rosenheimer Platz gegen 18.30 Uhr eine schwankende Person, die gefährdet schien, in die Gleise zu stürzen. Die alarmierten Beamten erkannten den 33-Jährigen sofort wieder. Als sie den Mann in ihr Dienstfahrzeug verfrachten wollten, beleidigte er die Beamten und versuchte zudem, sie zu schlagen und zu treten.