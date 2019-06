Binge Watching beim Filmfest München Anna Maria Mühe bezaubert bei "Die Neue Zeit"-Premiere

Emanzipation: Serie vs. privat

"In der Serie ist die Emanzipation ein absolut wichtiges Thema, weil es um eine junge Frau geht, die in einer Welt aufwächst, in der sie sich behaupten muss, um ein wichtiger Teil davon zu werden", bestätigt Anna Maria Mühe im Gespräch mit spot on news am roten Teppich. Für sie privat sei es dagegen kein großes Thema, "weil ich aber auch mit sehr starken, selbstbewussten Frauen großgeworden bin" - und ihr Freundeskreis sei genauso. "Ich habe das Glück, dass es bei mir bis jetzt noch keine schlimmen Vorfälle gab, wo man das hätte anwenden müssen", erzählte die Schauspielerin weiter.