Für Ismaik ist die Sachlage klar: Sportlicher Erfolg ist ohne den Einsatz finanzieller Mittel kaum zu erreichen. Er wendet sich daher an die Löwen-Bosse: "Ich kann nur an die Vereinsspitze appellieren, dass endlich ein Umdenken beim TSV 1860 stattfinden muss. Profifußball kostet Geld", schreibt Ismaik weiter und deutet an, den Verein weiter unterstützen zu wollen: "Ich bin nach wie vor bereit zu helfen."