Billigflieger von Ryanair Für 4,99 Euro nach Mallorca - Ist das noch normal?

Doch wie können Flugtickets überhaupt so billig sein?

Zum einen wird der Flugverkehr subventioniert: "Bei Auslandsflügen zahlt man zum Beispiel keine Mehrwertsteuer. Und es gibt keine Energiesteuer auf Kerosin", sagt Fellermann. Zum anderen sparen Billig-Airlines an anderer Stelle: "Das geht dann in der Regel auf Kosten der Sozialstandards und der Sicherheit. In diesem Fall hat man also nicht nur den ökologischen Rucksack mit – sondern fördert auch noch Sozialdumping", so der Verkehrsexperte.

Mit seiner Meinung ist er nicht allein. "Kerosin wird teurer, aber die Flugpreise sind angeblich im Keller. Wie passt das zusammen? Ein Preis, für den wir letztlich mit der Zukunft unseres Planeten bezahlen", schreibt etwa Twitter-Nutzer Sven Seele. Eine Userin namens LouLouMcFly twittert über einem Screenshot mit billigen Preisen: "Widerliche Drecks-Airline". Und MK-AC schreibt: "Flüge nach Mallorca ab 5 Euro. Hallo? Auch Flüge belasten die Umwelt extrem und sollten boykottiert werden. Fahrt lieber für die 5 Euro mit dem ÖPNV in die Stadt oder so. Es gibt so viele Baustellen zum Klimawandel. Umdenken ist gefragt!" Twitter-Nutzer Jens Dancker fordert sogar eine "Strafsteuer" für solche Flugangebote.

Tatsächlich zahlt Ryanair drauf für die Billigtickets

"Das kann gar nicht anders sein", meint Fellermann. Denn derzeit muss auf jedes Ticket eine Flugverkehrsabgabe gezahlt werden, und die liegt aktuell bei 7,46 Euro. Fellermann: "Ryanair würde es mit solchen Preisen als Fluggesellschaft gar nicht geben können. Das ist eine reine Marketingaktion."

In der Tat kämpft Ryanair derzeit mit einem Imageproblem. Im Tarif-Streit mit den Flugbegleitern und den Piloten für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen (AZ berichtete) ist es zu vielen Streiks und Flugausfällen gekommen.

Auch Eurowings bietet Billigflüge an

Doch nicht nur Ryanair dreht derzeit kräftig an der Preisschraube. Auch Eurowings macht mit extrem günstigen Billigflügen auf sich aufmerksam. So gibt es von München aus etliche Verbindungen für je 19,99 Euro nach Mallorca und zurück.

Neben Palma stehen bei beiden Linien noch zahlreiche andere Flugziele auf der Liste. Nach Marokko zum Beispiel gibt’s von Memmingen aus einen Flug am 12. Dezember für 4,99 Euro – für denselben Preis geht’s am 16. Dezember zurück (Stand Montagabend).