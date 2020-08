Billard-Abend mit Courteney Cox Darin ist Jennifer Aniston eine Niete

Aniston erkennt ihre Schwäche an

In den zusammengeschnittenen Szenen ist zunächst Cox zu sehen, wie sie eine Kugel nach der anderen versenkt. Es folgt Aniston, die die Billardkugeln kaum trifft. Dazwischen wird immer wieder Cox' skeptischer Gesichtsausdruck eingeblendet, der mehr sagt als tausend Worte. Aniston versucht es mit einer Erklärung für ihre miese Performance: Ihr letztes Spiel sei wirklich lange her. Am Ende versenkt sie doch noch eine Kugel und es wird gejubelt.