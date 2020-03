Bilder zeigen etwas anderes Corona-Angst: Donald Trump berührt sein Gesicht nicht mehr

Erst am vergangenen Montag tauchten Bilder von Trump auf, wie er während eines Meetings mit der Hand an Kinn und Backe aufmerksam Pharma-Experten zuhörte, die über den Coronavirus-Ausbruch in den USA referierten. Derzeit sind die Vereinigten Staaten von Zuständen wie in China, Südkorea oder Italien noch weit entfernt. Dennoch werden momentan Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung diskutiert und umgesetzt.