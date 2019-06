Läuft der FC Bayern in Schwarz und Orange auf?

Veröffentlicht wurden diese von der - in Sachen Trikots in der Regel gut informierten - Webseite "footyheadlines.com". Die neuen Ausweichtrikots sind demnach hauptsächlich schwarz – lediglich das Wappen, Sponsorenlogos und Verzierungen an Ärmeln und Kragen sind in orange gehalten. Auf der Vorderseite verläuft außerdem ein dezent grau gehaltenes Rauten-Muster. Auf der Rückseite unterhalb des Kragens ist - wie aus den Vorjahren bekannt - Bayerns Slogan "Mia san mia" eingenäht.