Und langsam nimmt der neue U-Bahnhof am Sendlinger Tor Gestalt an. "Das neue Erweiterungsbauwerk Sonnenstraße und die neuen Rolltreppen sollen im Frühjahr für die Fahrgäste freigegeben werden. Ab dann werden Fahrgäste, die am Sendlinger Tor aus der U1/U2 aussteigen, über das neue Erweiterungsbauwerk Sonnenstraße ins Zwischengeschoss bzw. zur U3/U6 geführt. Durch diese Umleitung eines Teils der Fahrgäste wird der Weg im Zentralbereich des bestehenden Bahnhofsbauwerks frei, um dort die erforderlichen Bauarbeiten zur Erweiterung der Kapazitäten vorzunehmen", erklärt ein MVG-Sprecher.