Kössen/München - Sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Kössen/Tirol hat der TSV 1860 mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Vor 400 Zuschauern auf dem Sportplatz in Angerberg erzielte Alessandro Abruscia gegen FC Ufa in der 81. Minute der Partie das Siegtor für die Löwen.