München - Bunt beginnt der Tag am Viktualienmarkt. Wikinger, Männer in Gold und allerlei andere Narrengestalten tummeln sich auf dem Markt, um das zu feiern, was als Höhepunkt des Münchner Faschings gilt. Und dieser Faschingsdienstag hat heuer was ganz Besonderes an sich: Schäffler, die Narrhalla und die Marktweiber treten alle zusammen auf. "Das ist in der Kombination nur alle sieben Jahre denkbar", adelt OB Dieter Reiter diese seltene Zusammenkunft.