Bilder via Social Media Ministerpräsident Michael Kretschmer hat heimlich geheiratet

Darüber hinaus meldete der MDR auf seiner Webseite, dass die Trauung in einer Zeremonie in der Alten Kirche im Dresdner Stadtteil Klotzsche in privatem Rahmen gefeiert wurde. Der Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte die Hochzeit ebenso dem Sender. Es sollte kein öffentliches Ereignis werden: "Es war ein Tag ganz für die Familie."