Bilder sollen Statement sein Madeleine Krakor hoppelt von "Alles was zählt" ins "Playboy"-Magazin

Probleme, sich der Öffentlichkeit so freizügig zur Schau zu stellen, hat die einstige "Alles was zählt"-Schauspielerin nicht. "Für mich war immer klar, dass ich die Fotografie und Darstellung von Nacktheit im 'Playboy' super finde." Mit den Lebensjahren sei dann auch das nötige Selbstbewusstsein gekommen. Kommentare, in denen an ihrer Figur herumgemäkelt wird, blende Krakor aus. "Mich berühren solche Aussagen nicht mehr", sagt sie. Sie habe ihre "innere Balance" gefunden und konzentriere sich auf Dinge, "die einen im Leben weiterbringen und glücklich machen".