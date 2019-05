Bilder aus dem Kreißsaal So ehrlich zeigt sich Neu-Mama Amy Schumer

Vor rund einer Woche ist Schauspielerin Amy Schumer (37, "Dating Queen") zum ersten Mal Mutter geworden. Die Komikerin ist bekannt für ihre schonungslosen Einblicke in ihre beschwerliche Schwangerschaft und macht davor auch am Muttertag keinen Halt. Via Instagram teilt sie einen ganz besonderen Moment kurz nach der Geburt von Söhnchen Gene Attell Fischer aus dem Kreißsaal.