München - Die Bayerische Staatsbibliothek zeigt von Freitag an eine Auswahl der 17 Millionen Fotografien ihres Archives. Sechs Themenschwerpunkte führen in 250 Bildern durch München und Bayern – von der Erfindung der Fotografie bis in die Gegenwart. "So etwas haben wir in dieser Form noch nie gemacht", sagt Kuratorin Cornelia Jahn.