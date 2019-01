München - Der Schnee hat Oberbayern fest im Griff. Besonders heikel ist die Lage an den Alpen - für dort erwarten die Wetter-Experten in den nächsten Tagen unwetterartige Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 70 Zentimetern. Kombiniert mit starken Verwehungen und der Gefahr von abbrechenden Bäumen. "Eine solche Lage kommt sicher nicht jeden Winter vor", betonte ein DWD-Fachmann am Dienstag.