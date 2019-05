München - Neuer Rekord für den Münchner ÖPNV: Wie der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) am Mittwoch mitteilte, haben im vergangenen Jahr 722 Millionen Fahrgäste die öffentlichen Verkehrsmittel in München genutzt. Dazu zählen neben der S-Bahn und den verschiedenen Regionalzugunternehmen auch die Verkehrsmittel der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) – also U-Bahn, Bus und Tram.