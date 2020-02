"Biggest Loser"-Moderatorin wird 40 Christine Theiss: "Ich mag keine Geburtstagspartys"

Sie ist promovierte Ärztin, ehemalige Kickbox-Weltmeisterin, Moderatorin, Buchautorin und seit 2016 Mutter einer Tochter: Christine Theiss feiert am 22. Februar ihren 40. Geburtstag. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt die Powerfrau, die seit Januar dieses Jahres bereits zum zehnten Mal in der Sat.1-Show "The Biggest Loser" Menschen beim Abnehmen hilft, warum sie sich an ihrem Ehrentag "verkrümeln" wird. Zudem verrät sie, ob sie ihrer Karriere als Leistungssportlerin hinterhertrauert und welche Rolle Sport heute in ihrem Leben spielt.