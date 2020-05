Wie wurde die Corona-Pandemie gehandhabt?

Etwas Wirbel rund um "Big Brother" kam auf, als sich die Coronavirus-Pandemie in Deutschland und der Welt zuspitzte. Am 17. März wurden die Bewohner in einer speziellen Live-Sendung von Moderator Jochen Schropp (41) und Sendungsarzt Andreas Kaniewski über die aktuelle Lage aufgeklärt. Die Bewohner reagierten mit Schock und Tränen. In Video-Botschaften rieten Freunde und Familien den Kandidaten, im TV-Container zu bleiben, dort seien sie am sichersten aufgehoben. Ein wohl gemerkt kurzes Strohfeuer im "Big Brother"-Verlauf.