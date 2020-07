Ladenbesitzer nachts von Feiernden verspottet

An einem Samstag lief er im Bademantel nachts nach unten, wollte um etwas Ruhe bitten. Junge Mädchen, die auf seiner hölzernen Blumen-Bank vor dem Geschäft saßen, haben daraufhin spöttisch gemeint, er solle mal wieder schön "Heia machen" gehen. "So etwas habe ich in 54 Jahren noch nicht erlebt. Ich finde es einen Wahnsinn", sagt Armin Ruf.