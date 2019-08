München - Zum Abschluss des vierten Spieltags in der Dritten Liga treffen die Löwen auf Waldhof Mannheim (19 Uhr, im AZ-Liveticker). Am Sonntag herrschte bei Trainer Daniel Bierofka Vorfreude: "Montagabend, das Flutlicht ist an, es werden sehr viele Zuschauer da sein und es treffen zwei Traditionsvereine aufeinander. Da kann sich jeder freuen".