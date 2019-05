Kultige Eigenkreationen aus Bayern

Schon im achten Jahr veröffentlichen die beiden in regelmäßigen Abständen Textil-Kollektionen mit neuen Designs. Kommen Ihnen die Ausdrücke „Schmusen warad jetz schee“, „Freindlich sei is a Lifestyle“, „Après-Ski fahr i am Liabsten“ oder „Heid gehma moang erst ins Bett“ bekannt vor? Allesamt kultige Eigenkreationen vom modebegeisterten Geschwisterpaar Laura und Christoph.