Diese drei Punkte sorgen für Nachhaltigkeit: Für ihr Projekt bevorzugen die beiden vor allem Flächen, die länger als ein Jahr für Blühpatenschaften zur Verfügung gestellt werden. Denn "wenn wir ehrlich sind, dann ist mit einem Jahr für den Artenschutz nicht viel gewonnen", sagt Wurm. Zweitens: Grundstücke, die sich in Gebieten, in denen die Nitratbelastung des Grundwassers extrem hoch ist, befinden, werden bevorzugt. "Damit wird nicht nur die Artenvielfalt gefördert, sondern auch die Grundwasserqualität verbessert." Und: Die Blühflächen werden Imkern zur Verfügung gestellt. So besteht auch die Möglichkeit, Patenschaften für Bienenvölker zu übernehmen.

Unter www.bienen-pate-bayern.de gibt es weitere Informationen.

Beispiel: Patenschaft gegen Blumenstrauß

Am Rande der "Eberle"- Erdbeer- und Himbeerfelder in Frohnloh und Buchendorf sollen Vogelweiden entstehen. Siegfried Eberle sagt der AZ, er will dort bald auf 25.000 Quadratmetern Wildblumen ansäen. Deswegen sucht er Paten. Sie erhalten für 75 Euro nicht nur eine Urkunde, sie dürfen auch die Prachtblumen am Rand der Wiesen, auf denen Bodenbrüter ein geschütztes Zuhause finden sollen, pflücken.

Interessierte können sich melden per E-Mail unter eberle-gaerten@t-online.de oder per Telefon unter 089/ 2289191.

