AZ: Frau Herrmann, bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund haben Sie sich mit Gold in der Verfolgung, Silber in der Mixed-Staffel und Bronze im Massenstart einen kompletten Medaillensatz gesichert. Einer Wiederholung würden Sie bei der WM in Antholz zustimmen, oder?

DENISE HERRMANN: Da würde ich direkt einschlagen! Aber eine WM ist nun mal kein Kindergeburtstag, da muss schon alles passen. Wir haben uns gut vorbereitet, haben uns im Sommer auch die Eigenheiten des Schießstands dort in Antholz angeschaut. Es ist wichtig, dass man perfekt vorbereitet in so ein Ereignis geht.