"Wir waren in Nove Mesto positiv überrascht, auf was für einem hohen Leistungsniveau sich Laura nach ihrer gesundheitsbedingten Wettkampfpause präsentiert hat", sagte Florian Steirer, Disziplin-Trainer der deutschen Frauen: "Das zeigt einmal mehr, was sie für eine absolute Ausnahmeathletin ist. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir nach einer so schwierigen Phase jede Woche Höchstleistungen und Wunder erwarten dürfen."

Schwazrbach: Dahlmeier "ist ein Rennpferd"

Also heißt das Motto weiter Geduld – auch wenn dies Dahlmeier in ihrem immensen Tatendrang widerstrebt. "Sie ist ein Rennpferd und möchte auf die Strecke", sagte Schwarzbach: "Aber sie hat gelernt, auf ihren Körper zu hören, und kann das mittlerweile einschätzen."

Dahlmeier will nichts überstürzen, schließlich ist und bleibt das oberste Ziel in dieser Saison die WM im März. Gleich fünf Titel hat die 25-Jährige im schwedischen Östersund zu verteidigen, darüber hinaus will sie unbedingt die Goldmedaille im Sprint, die in ihrer üppigen Medaillensammlung noch fehlt.

"Das Gute an der ganzen Situation – wenn es denn etwas Gutes gibt – ist, dass die WM in diesem Jahr sehr spät ist", sagte Schwarzbach. Vier Weltcups blieben Dahlmeier vor dem Saisonhöhepunkt, schon in der kommenden Woche bei den Wettkämpfen in Ruhpolding sei ein Start bei gutem Training möglich, sagte Schwarzbach und blickte optimistisch voraus: "Es bleibt noch Zeit." Nur der Körper muss endlich mal wieder richtig mitspielen.