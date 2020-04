Etwas mehr als zwei Drittel aller Vereine, die an der Umfrage des BFV teilnahmen, sprachen sich für eine Fortsetzung der Spielzeit vom 1. September an aus. 1.019 Klubs oder 31,87 Prozent wollen das nicht. Die Ergebnisse des Meinungsbildes stellte der BFV am Montag vor. Bis zum Sonntag lief eine Umfrage des Verbandes. 2.178 Vereine (68,13 Prozent) wollen demnach, dass die wegen der Coronavirus-Pandemie noch bis zum 31. August ausgesetzte Saison unmittelbar danach fortgesetzt wird, sofern die staatlichen Vorgaben dieses Vorgehen erlauben. Darunter also auch der TSV 1860.