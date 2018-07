München - Haben Sie auch hin und wieder was Gefühl, die ganze Welt fliegt uns gerade um die Ohren? Stehen Sie auch manchmal da bei einer alltäglichen Sache – den Kochlöffel in der Hand, die Badehose einpackend, einen 150-Seiten-Roman aufklappend – und fragen sich: Ist das alles, was ich tun kann, was ich tun will?