Beziehungs-Aus im Sommer "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer ist wieder Single!

Im Mai wurde bekannt, dass es zwischen den beiden bei der Arbeit an dem Film offenbar zu heftigen Problemen gekommen war. Im Interview mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" erklärte Byrne damals, dass das gemeinsame Schreiben des Drehbuchs immer wieder zu Streitereien geführt hatte. Bereits im Sommer 2016 hatte Dormer "Entertainment Weekly" erzählt, dass sie es "nicht empfehlen" könne, mit einem Partner zusammen in einem Raum an einem Drehbuch zu arbeiten.