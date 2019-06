Idee der Eggartensiedlun: Modellquartier für München

Ein urbanes, gemischt genutztes Viertel soll hier entstehen. Mit Nahversorgung, Sportplatz, Cafés, Kitas, Schule und möglichst viel Grün. Die Idee sei, so erklärt Diekow auf AZ-Nachfrage, ein Modellquartier für München zu schaffen. Dabei seien vor allem die soziale Ebene, die Mobilität und die energetische Komponente wichtig. Gemeint sind damit etwa Mobilitätskonzepte wie Quartiersgaragen, Sharing-Angebote für E-Autos und -Bikes mit der dazu passenden Quartiers-App und Energiekonzepte wie dezentrale Blockheizkraftwerke, Photovoltaik oder Kraft-Wärme-Kopplung, abhängig davon, welche Gebäudetypen hier letztlich entstehen. Für die Münchner ist aber wohl ein anderer Punkt am wichtigsten: Die Investoren legen Wert auf eine soziale Durchmischung, so Diekow. Um die in einer teuren Stadt wie München zu erreichen, habe man sich in einer Absichtserklärung, mehr sei derzeit rechtlich noch nicht möglich, mit der Genossenschaftlichen Immobilienagentur Gima zusammengetan. Die ist ein Zusammenschluss von derzeit 29 Wohnungsunternehmen – darunter vielen Genossenschaften – und diese werden dann hier zu Bauherren.