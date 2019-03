Bewerbungszeit läuft "The Taste Kids": Ableger der Kochshow "The Taste" in Planung

Die jungen Kandidaten sollten mit Kochlöffel und Bratpfanne umgehen können und dürfen dann "an der Seite eines prominenten Coaches" ihr Können am Herd zeigen. Weitere Details zur Show hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. Nicht nur die erfolgreiche Musik-Castingshow "The Voice" erhält damit einen Ableger, in dem Kinder ihr Talent zeigen können, sondern auch die erfolgreichste Kochshow des Senders.