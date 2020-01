Beweisstück verschwunden Epstein-Skandal: Überwachungsvideo versehentlich gelöscht

Im August wurde Epstein tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. New Yorker Leichenbeschauer hatten später einen Selbstmord diagnostiziert. Zwei zuständige Wärter hatten in der Todesnacht Epsteins angeblich geschlafen und nicht regelmäßig nach dem Insassen gesehen. Justizminister William Barr (69) hatte von "ernsthaften Unregelmäßigkeiten" in dem Gefängnis gesprochen.