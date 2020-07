Bewegender Post auf Instagram Tod von Naya Rivera: So emotional meldet sich Heather Morris zu Wort

Heather Morris und Naya Rivera lernten sich am Set der Musical-Serie "Glee" kennen, in der sie sechs Jahre lang ein Paar spielten. Auch nach dem Ende der Serie blieben die beiden gute Freunde, die voneinander lernten, wie Morris mitteilte. Die "wichtigste Lektion", die sie dabei mitgenommen habe, sei es gewesen, "eine beständige und liebevolle Freundin zu sein". "Du warst die Erste, die sich meldete, die Erste, die Fragen stellte, die Erste, die zuhörte... du hast unsere Freundschaft in Ehren gehalten und das habe ich niemals als selbstverständlich erachtet."