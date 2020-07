Begegnet waren sich die beiden in Sölden. Er machte Skiurlaub, sie stand im Hotel am Empfang. Und verliebte sich offenbar in den Gast aus München. Nachdem sie seine Handynummer in Erfahrung bringen konnte, schickte sie ihm Nachrichten. Aber er reagierte nicht wie gewünscht, sondern erklärte bald, dass er keinen Kontakt zu ihr möchte. Ellen T. zog trotzdem von Österreich nach München, um ihrem Opfer näher zu sein. Immer wieder tauchte sie vor seiner Schwabinger Wohnung, seinem Arbeitsplatz oder an seinem Fitnessstudio auf.