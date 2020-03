"Beverly Hills, 90210" und mehr Zum ersten Todestag: Durch diese Rollen bleibt Luke Perry unvergessen

Schauspieler Luke Perry (1966-2019) ist am 4. März 2019 im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Sein plötzlicher und viel zu früher Tod hat die Film- und Serienwelt tief erschüttert. Der gebürtige US-Amerikaner wurde in den 1990er Jahren zum Frauenschwarm einer ganzen Generation und erlebte in den Jahren vor seinem Tod dank einer Rolle in einer angesagten Teenie-Serie eine Art zweiten Frühling. Mit diesen Figuren hat er sich in die Herzen der TV-Zuschauer gespielt.