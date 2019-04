Dort sind in den letzten Jahren entlang der Orleansstraße drei Hotels direkt nebeneinander entstanden. Nur wenige Meter weiter an der Orleansstraße Kreuzung Rosenheimer Straße ist ein Motel One im Bau, das dritte im Viertel. Dazu kommen das Hilton am Gasteig und entlang der Rabl- und Hochstraße die Hotelmeile aus Living Hotel, Motel One, Holiday Inn und Novotel. Für den Ausbau des Letzteren musste vor gut zwei Jahren ein denkmalgeschütztes Vorstadthaus weichen.