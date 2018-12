München - Zehn Motel One(s) soll es bald in München geben – zumindest, wenn es nach der Hotelkette geht. Einander gegenüberliegen sollen in der Schillerstraße und in der Bayerstraße gleich zwei Motel One entstehen. Ende 2019, Anfang 2020, wenn der (schon einmal abgelehnte) Bauantrag durch ist, will die Investorengesellschaft Concrete Capital von Hubert Haupt, an der Motel One zu 25 Prozent beteiligt ist, in der Schillerstraße 3 anfangen zu bauen. Und das ist erst der Anfang.