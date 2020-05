Erding - Nach einem riskanten Überholmanöver auf der B15 ist der Fahrer eines 5er BMW in eine Leitplanke gekracht. Der 43-Jährige aus Landshut war am Montagnachmittag auf Höhe Hohenpolding (Lkr. Erding) in Richtung Landshut unterwegs, als er laut Polizei "waghalsig" mehrere Fahrzeuge überholte und wenig später die Kontrolle verlor.