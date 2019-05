Michelau - Vor den Augen der Polizei ist in Oberfranken ein Betrunkener mit seinem Auto in eine Mauer gekracht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war in der Nacht zuvor einer Verkehrsstreife in Michelau (Landkreis Lichtenfels) ein Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Noch bevor die Polizisten ihn anhalten konnten, fuhr der Mann direkt in eine Gartenmauer.