Betrugsskandal an Elite-Unis Felicity Huffman: Neuer Termin für Anhörung festgesetzt

Huffman hatte um Verschiebung des Termins gebeten

Die zweifache Mutter war Mitte März in L.A. festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, 15.000 US-Dollar gezahlt zu haben, damit die Antworten ihrer ältesten Tochter Sofia Grace (18) in einer Aufnahmeprüfung nachgebessert wurden. Ihr drohen eine Geldstrafe und mehrere Jahre Haft. Huffman hatte um die Verschiebung des ursprünglich festgesetzten Gerichtstermins am 24. Mai gebeten, da ihr Anwalt Martin Murphy an diesem Datum nicht vor Gericht erscheinen hätte können.