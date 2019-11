Das war passiert: Ein Zahntechniker hatte im April 2017 einen Brief von seiner Anwaltskanzlei bekommen. Auf den Umschlag war eine Briefmarke mit Tesafilm geklebt, die außerdem auch noch arg zerrupft aussah. Damit könne etwas nicht stimmen, sagte der Postbote zu dem Mann: "Der Postbote war verwundert, er sagte, seien sie nicht böse, aber das geht so nicht. Wissen Sie was, das ist Betrug", so der Zahntechniker zum Gericht.